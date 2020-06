Dodge Charger R/T 440: l’esemplare usato nel film Bullit è in vendita

Anche in condizioni non ottimali, una Dodge Charger R/T 440 del 1968 con cambio manuale a 4 velocità è considerata in America un gioiello. L’esemplare che vi proponiamo in questo articolo, oltre a proporsi in condizioni praticamente perfette, pare sia l’unico sopravvissuto fra le due Charger utilizzata da Steve McQueen nel film Bullit.

Considerando che la Mustang GT 390 del 1968 usata sempre da McQueen è stata venduta a gennaio per 3,4 milioni di dollari durante un’asta di Mecum Auctions, questa Charger R/T 440 potrebbe valere parecchio.

Dodge Charger R/T 440: uno specialista tedesco sta proponendo in vendita la vettura originale del film Bullit

Tuttavia, i documenti originali, che avrebbero potuto aiutare a verificare lo storico della muscle car degli anni ‘60, sono stati distrutti. Pertanto, bisogna fare affidamento su alcuni indizi.

Per iniziare, la Charger presente nel film è rivestita nella colorazione nera, colore che non veniva proposto all’epoca dalla casa automobilistica statunitense per questa vettura. Bill Hackman, uno stuntman del film, pare abbia acquistato due Dodge Charger del 1968 da Glendale Dodge nel sud della California, una blu e una gialla.

La prima è stata utilizzata durante i momenti di battaglia nel film ed è stata usata nella scena in cui la stazione di benzina esplode. L’esemplare giallo, invece, è stato usato durante le riprese nell’abitacolo ed è tornato presso il concessionario da cui è stato comperato dopo la produzione.

Secondo quanto riferito, Glendale Dodge ha venduto la Charger R/T 440 al nuovo proprietario nel giallo originale. Successivamente, la muscle car è stata venduta ad Arnold Welch nel 2002. Mentre quest’ultimo stava restaurando la Charger, ha scoperto dei fori di montaggio per le fotocamere sopra il cruscotto.

La stessa vettura è stata presentata nel Mopar Collector’s Guide del 2009 e successivamente esposta al SEMA Show del 2011. La Dodge Charger R/T 440 è attualmente disponibile all’acquisto sul sito di Chrome Cars. Si tratta di uno specialista tedesco che sembra proporre in vendita alcune auto originali e repliche di film.