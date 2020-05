Dodge Viper Competition Coupe: uno dei prototipi realizzati è in vendita

In questi ultimi mesi abbiamo visto diverse Dodge Viper molto interessanti proposte all’asta oppure messe direttamente in vendita. Tuttavia, c’è un esemplare davvero esclusivo che ha attirato la nostra attenzione e riesce a distinguersi dal resto poiché si tratta di una Dodge Viper Competition Coupe 2002.

Il prototipo è attualmente in vendita presso BJ Motors a Tomball, in Texas. La sportiva prototipale ha una storia davvero unica alle sue spalle che potrebbe renderla una delle auto più interessanti presenti sulla piazza. La Competition Coupe è stata introdotta ufficialmente nel 2003 pochi mesi dopo il debutto della Viper SRT-10 di terza generazione.

Dodge Viper Competition Coupe: BJ Motors sta proponendo in vendita un rarissimo esemplare prototipo

La vettura era sostanzialmente una Viper non legale su strada prodotta per competere nella classe GT. Se la carrozzeria vi sembra molto familiare è perché il suo design deriva dalla Dodge Viper GTS/R Concept del 2000. Mentre la Viper del 2003 fu offerta solo in versione roadster, questa Dodge Viper Competition Coupe proponeva ai piloti una nuova auto competitiva con cui gareggiare e che sostituì le più vecchie Viper GTS-R presenti sul mercato.

La coupé da competizione dispone del potente motore V10 da 8.3 litri specifico per le gare il quale sviluppa una potenza di 527 CV e 732 nm di coppia massima. La vettura è stata equipaggiata con una serie di miglioramenti utili per le corse come il roll-bar, il sistema antincendio, la rete per i finestrini e così via.

Per assicurare una maggior resistenza, inoltre, il corpo della Competition Coupe è stato costruito in carbonio e kevlar. Nel 2003, la casa automobilistica statunitense aveva previsto di produrre circa 60 esemplari. L’auto proposta da BJ Motors è stata la prima ad essere costruita nel 2002 come veicolo di prova.

Proprio questa Viper Competition Coupe è stata usata dagli ingegneri SRT per svariati test, fra cui quello effettuato nella galleria del vento. Attualmente, BJ Motors sta proponendo la vettura ad un prezzo di 98.500 dollari (88.690 euro) ed è sicuramente allettante considerando la storia che c’è alle spalle di questa particolare Dodge Viper Competition Coupe del 2002.