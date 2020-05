Raikkonen riceve una consegna speciale dalla Ferrari

Kimi Raikkonen ha ricevuto la sua ultima auto da corsa di Formula 1 vincente dalla Ferrari. Raikkonen ha conquistato il titolo di campione del mondo di Formula 1 nel 2007 con la Ferrari durante il suo primo periodo con la squadra, il finlandese è ancora l’ultimo pilota ad aver raggiunto il successo nel mondiale piloti con la Scuderia del cavallino rampante, ma la sua seconda avventura in Italia ha prodotto solo una vittoria nel Grand Prix americano del 2018, Gran Premio nel quale il finlandese è tornato a vincere ben 112 Gran Premi dopo la sua ultima vittoria con la Lotus.

Kimi Raikkonen riceve dalla Ferrari la monoposto con cui ha ottenuto la sua ultima vittoria in un Gran Premio

Come riconoscimento per i suoi servizi alla Ferrari, il tempo totale di otto anni in due periodi, Ferrari ha inviato la consegna speciale al finlandese. La Ferrari SF71H ora si trova con orgoglio tra la collezione di auto di Raikkonen. Il finlandese che ha pubblicato l’immagine della sua auto nel suo profilo Instagram ha ringraziato la scuderia del cavallino rampante per avergli regalato l’auto con la quale molto probabilmente l’esperto pilota ha ottenuto la sua ultima vittoria in assoluto in un Gran Premio di Formula 1.

