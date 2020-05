Mercedes fa firmare un ingegnere che la Ferrari ha licenziato nel 2019

Mercedes ha un nuovo vicedirettore del design, Giacomo Tortora. L’italiano ha lasciato la Ferrari l’anno scorso e sarà in grado di unirsi all’attuale campione dal 1 ° luglio, secondo Motorsport.com. Tortora non è l’unico nome in Mercedes che viene dalla Ferrari. Anche James Allison, direttore tecnico, ha lavorato per anni per quelli di Maranello. In effetti, entrambi hanno lavorato in Ferrari durante la seconda fase del britannico con la squadra tra il 2013 e il 2016.

L’italiano entra a far parte della squadra di maggior successo dell’era ibrida. Mercedes ha già sei titoli sia per i piloti che per i produttori e combatterà questo 2020 per continuare in testa così che Lewis Hamilton eguagli Michael Schumacher. Tortora è entrato in Ferrari nel 2011 e ha lavorato lì come ingegnere aerodinamico e manager di simulatore. Tuttavia, è stato retrocesso dal suo incarico dopo il GP di Monaco del 2019. Come vicedirettore del design di Mercedes, lavorerà a stretto contatto con John Owen, capo designer. Collaborerà anche con Allison, una parte fondamentale nella firma di quelli di Brackley.

Tortora avrebbe firmato con il team alla fine dello scorso anno, anche se non potrà far parte di esso fino a questa estate. Questo in quanto il suo contratto prevedeva che passasse un periodo di tempo prima di poter iniziare il proprio lavoro in un’altra squadra. Con questa incorporazione, Mercedes continua a scommettere sul suo futuro in Formula 1. Quelli di Brackley aspirano a continuare a battere i record in questa stessa stagione del 2020 che inizierà proprio a luglio dopo la falsa partenza in Australia e il rinvio forzato di alcune gare a causa del coronavirus.

