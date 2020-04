Nuovo Fiat Strada: ecco tutte le versioni previste

La seconda generazione del Fiat Strada è arrivata sul mercato brasiliano dopo ben 22 anni. Tuttavia, bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo dal momento che il lancio, previsto per questo mese, è stato rinviato per il secondo semestre di quest’anno a causa del coronavirus.

Un noto sito brasiliano ha avuto la possibilità già di testare il Fiat Strada 2021 nella versione top di gamma Volcano. Se ciò non bastasse, nelle scorse ore sono state condivise nuove informazioni riguardanti gli allestimenti e gli equipaggiamenti.

Fiat Strada 2021: svelati tutti gli allestimenti e gli equipaggiamenti disponibili per la nuova generazione

Innanzitutto, vi diciamo che la nuova generazione del popolare pick-up compatto per il mercato brasiliano sarà disponibile in quattro diverse versioni: Working, Endurance, Freedom e Volcano.

Il Fiat Strada Working sarà equipaggiato da un processore Fire da 1.4 litri con potenza di 88 CV, abbinato a un cambio manuale a 5 velocità. Tra gli equipaggiamenti di serie troveremo computer di bordo, indicatore di marcia, regolazione delle cinture di sicurezza, luci di marcia diurna con fari alogeni, cerchi in acciaio da 14″, pneumatici 175/70, controllo della stabilità con blocco elettronico del differenziale, presa da 12V e tanto altro ancora.

La variante Endurance avrà sotto il cofano gli stessi propulsore e trasmissione della precedente ma proporrà di serie in più aria condizionata, regolazione in altezza del volante, pneumatici 195/65 e cerchi in acciaio da 15″.

Il Fiat Strada Endurance 2021 a cabina doppia sarà equipaggiato dallo stesso Fire 1.4 e dallo stesso cambio manuale a 5 velocità ma porterà in più l’attacco ISOFIX sui sedili posteriori, oltre agli equipaggiamenti visti poco fa.

Disponibili anche gli allestimenti Freedom e Volcano di fascia alta

L’allestimento Freedom a cabina singola del nuovo pick-up avrà sotto il cofano un motore Firefly 1.3 da 109 CV abbinato a un cambio manuale a 5 marce. Oltre a tutti gli equipaggiamenti visti sulla versione Endurance a cabina singola, troveremo in più alzacristalli elettrici anteriori, specchietti elettrici, chiave con telecomando, allarme, display TFT da 3.5 pollici per il quadro strumenti, sensore di pressione degli pneumatici, radio con Bluetooth e USB, volante multifunzione, regolazione del sedile del conducente, chiusura centralizzata, cassetto portaoggetti con illuminazione, cerchi in lega da 15″, fendinebbia e cintura di sicurezza per passeggeri.

Passando all’allestimento Freedom a cabina doppia, verrà impiegato sempre il propulsore Firefly da 1.3 litri, la trasmissione manuale a 5 rapporti e gli equipaggiamenti visti poco fa ma con in aggiunta l’attacco ISOFIX per i sedili posteriori.

Infine, nel Fiat Strada Volcano 2021 a doppia cabina verranno implementati tutti gli equipaggiamenti presenti sul Freedom a doppia cabina con l’aggiunta di sedili in pelle con parti in tessuto, alzacristalli elettrici posteriori, sistema di infotainment con display da 7 pollici, due porte USB, telecamera posteriore, volante in pelle, sensori di parcheggio, portapacchi, barra di protezione, fari Full LED con DRL, pneumatici off-road 205/60 e altro ancora.