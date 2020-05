Jeep Wrangler elettrica sarà migliore della versione originale

Mark Allen, capo del design di Jeep ha dichiarato che una Jeep Wrangler elettrica sarebbe un fuoristrada più capace della versione originale. Il dirigente afferma che un Wrangler alimentato dall’elettricità sarebbe in grado di controllare la velocità e la direzione di ciascuna ruota. Ciò sarebbe di grande aiuto per quanto riguarda la manovrabilità e la trazione fuoristrada. Non lo menziona ma inoltre i motori elettrici hanno una coppia istantanea. Questo può essere molto utile in sentieri e altri terreni scivolosi.

Tuttavia, a differenza di Meunier, Allen non ha detto che questi veicoli elettrici sono già in fase di sviluppo. In realtà, afferma che non ci sono piani precisi per il lancio di una Jeep Wrangler elettrica, qualcosa che è difficile da credere. Se ciò è corretto, Jeep potrebbe essere molto indietro rispetto ai nuovi arrivati, come Rivian o Bollinger. Considerando che lo sviluppo di qualsiasi veicolo richiede generalmente almeno tre anni, ciò significa che vedremo una Jeep Wrangler completamente elettrica entro il 2023 nello scenario migliore. Contare solo sull’eredità è un errore, come Daimler ha già dimostrato in un annuncio recente. Speriamo che non sia il caso di Jeep, che Daimler ha ironicamente controllato in passato. Allen dice solo che non può commentare i piani, nemmeno quelli indefiniti.

