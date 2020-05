Jeep Grand Cherokee Trackhawk: O.CT tira fuori 888 CV di potenza dal SUV

Quando FCA affermò che il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri della Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat potesse essere utilizzato in altri veicoli, alcuni dirigenti puntarono i riflettori su Jeep e i suoi grandi SUV.

Alla fine il modello scelto fu la Jeep Grand Cherokee che arrivò sul mercato in versione Trackhawk, così potente da scuotere qualsiasi modello europeo. Tuttavia, ci sono ancora alcune persone che credono che sia possibile estrarre più potenza dal propulsore Hellcat.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: il tuner O.CT annuncia un nuovo pacchetto di aggiornamento per il SUV

Ad esempio, il tuner O.CT è riuscito ad estrarre ben 888 CV dalla Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Il preparatore ha applicato il suo pacchetto di aggiornamento Stage 2 il quale permette al SUV di sviluppare una potenza di 888 CV e una coppia massima di 1000 nm.

Questi numeri consentono alla Grand Cherokee Trackhawk di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi (0,7 secondi più veloce della versione originale) e di raggiungere una velocità massima superiore a 300 km/h (oltre 10 km/h in più). Il modello standard del SUV lasciò la fabbrica con un Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri in grado di erogare 717 CV e 875 nm.

Ciò si traduce in un miglioramento di 171 CV e 125 nm grazie al lavoro svolto da O.CT. Come detto poco fa, il preparatore tedesco ha utilizzato il suo pacchetto Stage 2 il quale prevede un aggiornamento a compressore volumetrico, trasmissione automatica e unità di controllo motore.

Se la potenza è troppa, però, la società di tuning offre il pacchetto Stage 1 che porta la potenza a 819 CV e 950 nm, sufficienti per consentire alla Jeep Grand Cherokee Trackhawk di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi.

Rispetto ai suoi rivali tedeschi, il modello standard del SUV è 0,1 secondi più veloce nello 0-100 di Audi RS Q8, BMW X5 M Competition, Mercedes-AMG GLE 63 S e Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid.