Nuova Fiat 500 Elettrica: One-Shot è il primo docufilm che racconta le tre esclusive one-off

“Non hai mai una seconda opportunità per fare una prima, buona impressione“. Queste sono le parole con cui Olivier François, presidente di Fiat Global e Chief Marketing Officer di FCA, spiega come l’esordio della nuova Fiat 500 Elettrica dovesse essere una pietra miliare nel settore automobilistico.

Con queste stesse parole si apre il primo docufilm anticipato nelle scorse ore tramite un teaser ufficiale pubblicato su YouTube da Fiat Italia. In particolare, questo breve film è dedicato alle tre esclusive one-off della nuova 500e realizzate da Giorgio Armani, Kartell e Bulgari.

Nuova Fiat 500 Elettrica: il brand torinese pubblica il primo docufilm dedicato alla nuova vettura

Il video spiega l’intero viaggio emozionante durato ben sei mesi: dai primi incontri presso il Centro Stile Fiat di Torino con i partner fino al lancio avvenuto lo scorso marzo a Milano. Questa è stata la strategia dietro al progetto One-Off con l’obiettivo di realizzare esemplari unici ed esclusivi in collaborazione con le tre famose aziende della moda del made in Italy.

Il nuovo docufilm One-Shot mostra una serie di immagini di incontri e lavorazioni che mettono in risalto il lavoro di squadra, le affinità tra designer provenienti da ambiti diversi e le emozioni nel sentirsi parte attiva di un progetto fuori dal comune. Le tre one-off della nuova Fiat 500 Elettrica riescono ad incarnare perfettamente stile, creatività e artigianalità tipiche del made in Italy e dei partner che hanno condiviso il progetto, il percorso e la visione sul futuro del pianeta.

Olivier François guida lo spettatore in questo docufilm, spiegando l’atto creativo con cui sono nati questi veicoli esclusivi. Un viaggio che parte da Torino, passando per Roma e arrivando a Milano. Il docufilm One-Shot è visibile sui canali social di Fiat presenti su YouTube, Facebook e Instagram e porta la firma di VICE Italia da cui è stato ideato e prodotto insieme alla regia dei Rockets.

Il cortometraggio, lungo 15 minuti, ha portato le telecamere nel Centro Stile Fiat di Torino e più precisamente nel reparto Color & Material guidato da Rossella Guasco. Le immagini proseguono con l’intervista a Klaus Busse, Head of Design, che spiega cosa ci sia dietro al processo creativo dello stile e delle forme e quale sia il ruolo della 500 nella storia del design industriale e nella memoria collettiva.

Il 2020 rappresenta l’alba di una nuova era ed è tempo che la Fiat 500 utilizzi tutta la sua popolarità per ispirare il cambiamento e diventare parte della soluzione. Tuttavia, il cammino verso il cambiamento non lo si fa da soli in quanto occorrono dei partner altrettanto virtuosi che abbiano voglia di mettersi in gioco per migliorare il pianeta. In questo contesto si inseriscono perfettamente le tre one-off della nuova Fiat 500 Elettrica realizzate da Armani, Bulgari e Kartell.