Nuova Fiat 500 Elettrica: pubblicato il trailer del docufilm One-Shot dedicato alle tre one-off

Oltre alla versione standard, la nuova Fiat 500 Elettrica è stata presentata in tre esclusive versioni uniche realizzate da tre grandi brand internazionali del settore della moda: Armani, Kartell e Bulgari. Per scoprire come sono state create le tre interpretazioni esclusive della nuova 500, Fiat ha pensato di realizzare un docufilm chiamato One-Shot.

In fondo all’articolo trovate il trailer ufficiale pubblicato su YouTube da Fiat Italia che ci dà un primo assaggio del film completo che sarà pubblicato sui social network proprio domani, mercoledì 27 maggio 2020.

Nuova Fiat 500 Elettrica: il nuovo docufilm realizzato dal brand è dedicato ai tre esclusivi modelli

Si tratta di un viaggio emozionante raccontato da Olivier François, presidente di Fiat Global e Chief Marketing Officer di FCA, tra interviste ai designer, racconti di partner, close-up sulle lavorazioni e scelta dei materiali avendo come obiettivo la cura e la sostenibilità dell’ambiente.

Le tre esclusive one-off della nuova Fiat 500 Elettrica, realizzate da Giorgio Armani, Bulgari e Kartell, hanno in comune l’utilizzo di materiali naturali e riciclati, all’insegna dell’ecosostenibilità.

La B.500 è quella firmata da Bulgari. Sia la carrozzeria che l’abitacolo sono caratterizzati da materiali di prima categoria. Ad esempio, la carrozzeria è verniciata con la speciale colorazione Saffron dotata di sfumature realizzate a mano le quali richiamano le tonalità dei tramonti romani. I designer di Bulgari hanno riutilizzato dei vecchi foulard per abbellire gli interni della speciale vettura.

La one-off realizzata da Armani dispone di una carrozzeria con finitura laser e con micro solchi effetto seta. L’abitacolo è dotato di sedili rivestiti in pelle naturale Pieno Fiore d’origine certificata. Da notare la presenza di un inserto in legno ricostruito a poro aperto sulla plancia abbinato a dei sottili filamenti in alluminio.

La Fiat 500 Elettrica secondo Kartell, invece, è stata realizzata prendendo come riferimento il concetto di colore Monoblock. Esternamente sono stati impiegati diversi materiali fra cui metallo, tessuto e plastica.

I loghi Fiat e Kartell sono stati trattati con policarbonato sabbiato per metterli in risalto rispetto alle altre parti della city car a zero emissioni. In aggiunta, è stato usato del policarbonato riciclato per alcune parti come le calotte degli specchietti retrovisori esterni e la griglia frontale.