Le auto di Formula 1 saranno di nuovo più pesanti nel 2021 e nel 2022

Laddove gli attuali piloti e anche gli ex piloti di Formula 1 si lamentano del peso delle auto di Formula 1, ci sono cattive notizie per il 2021. Le auto saranno di nuovo più pesanti il ​​prossimo anno. In sette anni, le auto di Formula 1 di oggi sono più di 100 chili più pesanti dei loro predecessori e questo provoca molta frustrazione tra i piloti. Le auto sono sempre più ingombranti di prima e anche le auto sono molto più larghe. Per questo motivo le monoposto sono più stabili e sembrano superare un limite meno rapidamente e anche gli errori vengono commessi molto più raramente.

Racefans.net ha appreso che nel 2021, nonostante il fatto che le regole rimangano le stesse, le auto passeranno da 746 kg a un minimo di 749 kg. Un aumento di 3 kg non sembra molto, ma dai motori V6, le auto sono diventate più pesanti del 16 percento in sette anni e con le nuove regole lo diventeranno ancora di più. Le auto avranno un peso minimo non inferiore a 778 kg secondo le nuove regole. Questo è un altro salto di quasi 30 kg. Un carico aerodinamico aggiuntivo sull’auto e fonti di energia più forti dovrebbero comunque rendere le auto veloci, ma la domanda è se questo migliorerà le corse.

