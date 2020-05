Francia: Macron annuncia delle misure a sostegno del settore auto

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato nelle scorse ore un piano da 8 miliardi di euro per aiutare il settore automobilistico, concentrandosi in particolare sulle auto elettriche e ibride. Questi aiuti sosterranno il settore automotive che negli ultimi mesi è stato colpito duramente dall’emergenza coronavirus.

Durante la conferenza stampa, Macron ha sottolineato che ha l’obiettivo di trasformare la Francia nella nazione leader per la produzione di vetture elettriche e ibride in Europa. “Abbiamo bisogno di un obiettivo che ci dia una forte motivazione: la Francia deve diventare la numero uno in Europa nella produzione di vetture a basso impatto ambientale. Per fare questo dovremo produrre più di un milione di auto elettriche e ibride all’anno per i prossimi 5 anni“, ha riportato Macron.

Francia: 8 miliardi di euro annunciati dal governo per supportare il settore auto

Gli interventi previsti dal Governo francese prevedono l’aumento dell’ecobonus per poter acquistare auto elettriche fino a 7000 euro rispetto ai 6000 euro precedenti grazie allo stanziamento di 1 miliardo di euro. Per quanto riguarda le vetture ibride plug-in, il bonus dovrebbe aggirarsi attorno ai 2000 euro.

Parte del denaro che verrà messo a disposizione dal governo transalpino servirà a finanziare anche una sorta di incentivo alla rottamazione per permettere al parco circolante francese di svecchiarsi. Il governo di Macron, infatti, ha previsto la possibilità di sostituire oltre 200.000 vetture a partire dal 1° giugno.

Il presidente francese ha concluso il suo intervento parlando di Renault che nei giorni scorsi ha richiesto un prestito di 5 miliardi di euro allo Stato. Macron ha affermato che nessuna vettura, che attualmente viene prodotta nella nazione, dovrebbe essere assemblata in altri paesi. Si tratta di un chiaro riferimento ai paletti imposti dal governo di Parigi riguardo al prestito richiesto dalla casa automobilistica francese.