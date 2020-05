Fiat Panda: Motor Village Arese lancia un’interessante promozione

La concessionaria Motor Village Arese sta proponendo un’offerta davvero interessante che riguarda la Fiat Panda, valida fino al 31 maggio 2020. In particolare, la promozione consente di acquistare la gamma della famosa utilitaria senza versare alcun anticipo e con nessuna rata fino al 2021.

Dal prossimo anno, le prime 17 rate saranno da 90 euro al mese mentre le successive 72 da 146 euro al mese. Da precisare che è previsto un TAN del 6,85% e un TAEG del 9,52%.

Fiat Panda: la promozione include anche il nuovo pacchetto D-Fence

In base a quanto riportato sul sito Web di Motor Village Arese, all’interno della pagina dedicata a questa interessante promozione, è possibile acquistare la Fiat Panda in versione Pop con motore 1.2 da 69 CV al prezzo di 9550 euro anziché 11.600 euro oppure al costo di 8050 euro sfruttando il finanziamento Contributo Prezzo MiniRata proposto da FCA Bank.

Da notare che in entrambi i casi è disponibile il pacchetto D-Fence. Per chi non lo sapesse, questo pack include una serie di soluzioni mirate alla purificazione e all’igienizzazione dell’abitacolo della vettura, andando a migliorare la qualità dell’aria proveniente dall’esterno grazie a un particolare sistema di purificazione composto da tre step.

Il primo step comprende un filtro abitacolo ad alta prestazione che va a filtrare l’aria prima che entri nella vettura. Il filtro è in grado di trattenere il particolato e il 100% degli allergeni provenienti dall’esterno. Gli altri due step riguardano l’utilizzo dell’air-purifier (installato nell’abitacolo) che trattiene le microparticelle (es. polline) grazie al filtro HEPA e di una lampada UV che va ad eliminare fino al 99% dei batteri presenti sulle superfici.

Ritornando alla promozione lanciata da Motor Village Arese riservata alla Fiat Panda, come riportato ad inizio articolo non è previsto alcun anticipo al momento della sottoscrizione del finanziamento. Per scoprire maggiori informazioni vi consigliamo comunque di recarvi sul sito Internet della concessionaria FCA.