Binotto deve gestire una situazione “anomala” con Vettel nel 2020

Piero Ferrari, uno degli azionisti della “Scuderia” e figlio del grande Enzo Ferrari, è convinto che la Formula 1 tornerà in azione all’inizio di luglio in Austria. A quel punto, spera che Mattia Binotto sappia come gestire la situazione “anomala” di avere Sebastian Vettel senza contratto per il 2021.

Inutile dire che il quattro volte campione tedesco non ha rinnovato il suo contratto con la Ferrari – il sostituto sarà Carlos Sainz – e, quindi, dal 2021 è libero di scegliere il suo futuro. Piero Ferrari ritiene che sarà una situazione insolita, in cui Mattia Binotto deve dimostrare di essere il capo.

“Prima di tutto, spero che le corse riprendano a luglio, in Austria. Non sarà facile battere la Mercedes, ma non smetteremo mai di provare e i nostri fan lo sanno. Ho fiducia nelle scelte che sono state fatte. Per quanto riguarda Leclerc abbiamo un giovane che è un simbolo di speranza ed entusiasmo. Sono ottimista. Per quanto riguarda Sebastian Vettel, Mattia Binotto deve essere coraggioso nel gestire una situazione oggettivamente anomala. Non so come mio padre avrebbe gestito la situazione”, ha detto Piero.

Per quanto riguarda i piloti che Piero ricorda maggiormente, l’italiano ricorda Gilles Villeneuve e Niki Lauda. Soprattutto il tre volte campione austriaco, che ha avuto un “attrito” con Enzo, ma sottolinea il reciproco rispetto che era presente tra loro in ogni momento. “Gilles Villeneuve era un amico e aveva abilità speciali, ma Niki cambiò la storia delle gare. Poi, tra lui e mio padre, tutto finì male, ma ebbero il tempo di incontrarsi di nuovo. Il reciproco rispetto era molto forte” ha detto Piero Ferrari per concludere.

Ti potrebbe interessare: L’addio di Binotto e Vettel: “Questa decisione non risponde a un motivo specifico”