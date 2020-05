Ferrari F40 con 311 km percorsi è in vendita

La Ferrari F40 è una delle supercar più iconiche realizzate dalla casa automobilistica modenese. Se si ha la possibilità di salire a bordo di questo bolide, anche sul sedile passeggero, non bisogna assolutamente esitare in quanto si tratta di un’icona che sopravviverà nel tempo, persino all’era dei veicoli elettrici.

L’ultima supercar del cavallino rampante approvata dallo stesso Enzo Ferrari entrò in produzione nel 1987 come successore della 288 GTO. Fino al 1992 furono prodotti solo 1315 esemplari della F40. Negli anni successivi, il successo continuò con la F50, la Enzo e con LaFerrari ibrida.

Ferrari F40: un bellissimo esemplare del 1992 è in cerca di un nuovo proprietario

Essendo una vettura a produzione limitata e da collezione, sul mercato dell’usato è possibile trovare quasi tutte le unità. Tuttavia, non molte di queste possono vantarsi di aver percorso solo 311 km come l’esemplare che vi proponiamo in questo articolo.

Venduto da un concessionario della Florida, la Ferrari F40 si propone in ottime condizioni sia dentro che fuori. Anche i componenti meccanici hanno un aspetto magnifico nonostante abbiano lasciato lo stabilimento di Maranello quasi 30 anni fa. Inoltre, dovrebbe essere una delle 213 unità presenti negli Stati Uniti.

Purtroppo il prezzo è disponibile solo su richiesta ma possiamo aspettarci un numero composto da almeno sette cifre. In ogni caso, il fortunato acquirente di questa F40 potrà continuare a sfruttare al meglio il magnifico motore V8 biturbo da 2.9 litri abbinato a un cambio manuale a 5 velocità.

Il propulsore è in grado di sviluppare una potenza di 478 CV e 577 nm di coppia massima scaricati sulle ruote posteriori. Nonostante sia un’auto sviluppata negli anni ‘80, la Ferrari F40 è ancora molto veloce anche per gli standard odierni in quanto è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,11 secondi e da 0 a 200 km/h in 11,30 secondi mentre la velocità massima raggiunta è di 326 km/h.