Piero Ferrari: “Mi piace Indianapolis”

Piero Ferrari, figlio del ‘Commendatore’ Enzo Ferrari, assicura che gli piace molto Indianapolis e ricorda con un sorriso il tempo in cui era nel ‘Brickyard’ insieme a Giampaolo Dallara. Questo potrebbe essere indicativo del futuro della Scuderia nella sua entusiasmo per espandere gli orizzonti oltre la Formula 1. La formazione di Maranello, con Mattia Binotto in testa, ha messo in guardia la scorsa settimana: a causa del limite di budget che la Formula 1 introdurrà nel 2021 e con l’obiettivo di non licenziare nessuno all’interno dello staff della Scuderia Ferrari, gli italiani stanno valutando l’ingresso in IndyCar o qualche altro campionato.

In questo senso, Piero Ferrari è chiaro. All’italiano piacciono le 500 miglia di Indianapolis e afferma che suo padre avrebbe amato riuscire nella leggendaria garaamericana. L’ultima volta che furono così vicini fu nel 1986, quando la Ferrari costruì un’auto per la Indy 500 – la 637 – ma non gareggiò. “Mi piace Indianapolis. Ho avuto il piacere di essere lì con Giampaolo Dallara il giorno in cui ha ottenuto la sua prima vittoria nelle 500 miglia. La Ferrari era stata con Ascari. Poi, negli anni ’80, abbiamo costruito una Indy per dare un” avvertimento “, ma non abbiamo mai percorso un chilometro. Penso che a mio padre sarebbe piaciuto vincere lì “, ha detto Piero Ferrari, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Per quanto riguarda la nuova aggiunta alla Scuderia, Carlos Sainz – che arriverà nel 2021 – Piero Ferrari ha solo buone parole per suo padre e spera di incontrarlo l’anno prossimo. “Suo padre è un grande campione di rally, ma non l’ho mai incontrato. Tuttavia, penso che l’incontro avrà luogo nel 2021”, ha aggiunto.

D’altra parte, se dovesse scegliere un pilota tra tutti quelli che hanno fatto parte della storia della squadra di Maranello, il suo preferito rimane Jody Scheckter. “Jody Scheckter, una persona molto intelligente e un grande pilota. Ha vinto un campionato e poi ha deciso di cambiare vita e ha avuto successo anche come imprenditore. È stato descritto come un “orso”, invece ha un grande senso dell’umorismo”, ha detto Piero Ferrari In conclusione.

