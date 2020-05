Piero Ferrari fornisce indizi: “Un giovane esperto andrebbe bene …”

Il vicepresidente del team Ferrari, Piero Ferrari, ha fornito indizi sui piani futuri della Scuderia dopo la partenza di Sebastian Vettel. Dalla scuderia insistono sulla fiducia in Charles Leclerc e Piero anticipa che vorrebbe che il monegasco fosse completato da un ‘giovane esperto’, una definizione che Carlos Sainz rappresenta perfettamente. “È corretto sostenere Leclerc perché è un ragazzo molto talentuoso e intelligente che è cresciuto nella nostra Ferrari Academy”, afferma Piero Ferrari durante i Q Talks organizzati da Quattroruote, in occasione del 70 ° anniversario della Formula 1, secondo l’Ansa.

“Sostenere un altro giovane? Mi piacerebbe sicuramente farlo, ma la Ferrari non è il posto per un giovane che viene dalla Formula 2. Forse un giovane che ha già alcuni anni di esperienza sarebbe molto meglio “, dice. D’altra parte, Piero si rammarica che il rapporto con Vettel non abbia funzionato, anche se assicura che non è il momento di sottolineare chi è stato colpevole di questo fallimento.

“È una bella storia che avrebbe potuto essere molto più bella, ma che purtroppo finisce qui. Abbiamo raggiunto la fine della relazione con Vettel per vari motivi, da parte sua e della squadra. Non abbiamo più vissuto bene insieme e abbiamo deciso di separarci: è come un il matrimonio che è finito “, afferma Piero Ferrari.

“Non si tratta di avere il miglior pilota o la migliore macchina. Ho avuto molta fiducia e una grande stima per Sebastian in così tante volte perché è stato spesso protagonista di grandi gare, quindi non so se fosse che non capiva la macchina o noi non abbiamo capito lui, ma queste cose possono succedere. Non è il momento di incolpare nessuno ” , insiste Piero Ferrari per concludere

