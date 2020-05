Leclerc reciterà nella nuova versione di “C’etait un Rendez-Vous”

Charles Leclerc si è già dimostrato uno dei piloti più versatili nel paddock. Il pilota monegasco farà il salto al cinema con il nuovo film del regista Claude Lelouch. Il film sarà una nuova versione di “C’etait un Rendez-Vous” (“Un appuntamento”). Il film originale risale al 1976 e consiste in una controversa sequenza girata per le strade di Parigi, in particolare attorno agli Champs-Elysées. In esso il protagonista guida a una velocità fino a 200 chilometri all’ora per arrivare in tempo per l’appuntamento che aveva con la sua ragazza. Lelouch è stato arrestato per questo motivo e il film è stato rimosso. Tuttavia, il film può essere visto in DVD dal 2000.

Questa volta l’ambientazione di questo film non sarà Parigi, ma Monaco, dove Leclerc ha sempre vissuto. Sarà il pilota di Formula 1 che guiderà l’auto a tutta velocità per le strade del Principato il 24 maggio, data in cui si sarebbe tenuto il GP se non fosse stato per il coronavirus. Verrà utilizzata una Ferrari, sebbene il modello esatto, che secondo Il Corriere della Sera potrebbe essere la SF90 Stradale, è ancora sconosciuto.

In questo modo, Leclerc delizierà i fan con una nuova sfaccettatura. Dall’inizio della crisi del coronavirus, il pilota della Ferrari è stato visto competere in gare virtuali e trasmettere su Twitch in cui ha mostrato la sua faccia più divertente. Di recente, alcune immagini del monegasco sono state utilizzate anche come immagine per i prodotti di Giorgio Armani. Questo lavoro come modello è arrivato dopo solo due anni nella categoria regina. Come se ciò non bastasse, il monegasco ha sorpreso tutti quando sul suo account Instagram ha condiviso alcuni video in cui suona il piano. Leclerc ha rivelato che compone anche le sue melodie e suona canzoni di artisti diversi.

