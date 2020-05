Leclerc: “La mia ragazza ha dovuto abbonarsi a Twitch per mettersi in contatto con me”

Oggigiorno Charles Leclerc è impegnato in una corsa di simulazione. Così impegnato che la sua ragazza ha dovuto iscriversi al suo canale Twitch per entrare in contatto con il Monegasco. Numerosi piloti di Formula 1 adorano le corse sim. Lando Norris e Max Verstappen hanno persino corso in una simrace subito dopo il loro ritorno da un vero Gran Premio.

Tuttavia, Charles Leclerc si è rivelato un vero streamer dallo scoppio del coronavirus. Il monegasco si trova spesso su Twitch e partecipa a quasi tutte le simulazioni di Formula 1 organizzate. Tuttavia, non tutti sono così contenti, come la ragazza di Leclerc. “Ha dovuto sottoscrivere un abbonamento Twitch per mettersi in contatto con me”, afferma il pilota della Ferrari su Twitter.

“Si è iscritta nella chat di gruppo se potevo aprire la porta d’ingresso per lei. Stava aspettando davanti alla porta da 25 minuti, perché non riuscivo a sentire il mio telefono. Avevo le cuffie ed ero molto concentrato su la gara “, Leclerc afferma che la sua dolce metà ha sottoscritto un abbonamento per un mese sul canale Twitch del pilota della Ferrari.

Ti potrebbe interessare: Russell: “Con CAalos Sainz e Charles Leclerc, la Ferrari ha due grandi piloti per 6 o 7 anni”