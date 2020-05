Lincoln Zephyr con V10 della Viper venduta a oltre 200.000 dollari

La Lincoln Zephyr è un nome che ormai non si trova da molto tempo sul mercato auto. Progettata da Ford come vettura per espandere il crescente segmento di lusso durante l’era post-recessione, il veicolo fu prodotto dal 1936 fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale nel 1942.

Visto che parliamo di un veicolo d’epoca, è difficile trovare un esemplare oggi e tantomeno in perfette condizioni. Tramite un’asta online, Barrett-Jackson ha proposto in vendita un esemplare della vettura particolarmente speciale e inoltre è stata una delle auto più vendute durante questo evento.

Lincoln Zephyr: Barrett-Jackson ha proposto all’asta uno speciale esemplare con motore della Viper

Originariamente, la Zephyr era una coupé con tre finestrini ma è stata accorciata e modificata per donargli un design sia retrò che moderno. La carrozzeria del modello è stata posizionata su un telaio personalizzato, dotato di sospensioni anteriori e posteriori indipendenti.

All’interno di questo esemplare ci sono tutti i comfort moderni a cui siamo abituati oggi come sedili con regolazione elettronica a sei vie, aria condizionata, impianto audio con lettore DVD, alzacristalli elettrici e vano bagagli con apertura elettrica.

Una delle modifiche più interessanti fatte su questa Lincoln Zephyr è stata la sostituzione del motore. Infatti, il V12 originale, che sviluppava appena 110 CV, è stato sostituito con un V10 da 8 litri preso da una Dodge Viper. Ciò significa che ora il veicolo è in grado di erogare una potenza superiore ai 400 CV. Accanto al 10 cilindri è presente una trasmissione automatica a 4 velocità.

In base alle informazioni riportate da Barrett-Jackson, questa Lincoln Zephyr è stata venduta per ben 203.500 dollari (185.476 euro).