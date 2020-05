Fiat Chrysler prolunga la pausa di produzione di un’altra settimana in Polonia

Da informazioni non ufficiali, incluso ai rappresentanti dei sindacati che operano nella fabbrica, sembra che l’attuale prolungamento dei tempi di fermo possa essere l’ultimo, e il 1 ° giugno lo stabilimento di Tychy sarà in grado di riprendere la produzione di automobili. Tuttavia, la decisione finale in merito non è stata ancora presa. Inizialmente, si presumeva che l’impianto avrebbe ripreso la produzione il 30 marzo, dopo una pausa di due settimane; in seguito, l’interruzione della produzione è stata estesa più volte, in precedenza fino al 24 maggio, ora al 31 maggio.

L’impianto si sta preparando per iniziare la produzione. Tra gli altri sono state installate termocamere per rilevare temperature elevate nei dipendenti che entrano nella fabbrica e sono state introdotte ulteriori misure di sicurezza nei capannoni di produzione e nelle sale sociali. Prima dello stop la fabbrica di Tychy produceva in media 1040 auto al giorno: un tempo di inattività di 2,5 mesi comporta una perdita di produzione di circa 55.000 auto. Tuttavia, la società prevede che dopo il periodo dell’epidemia verrà ripristinata la domanda di automobili prodotte a Tychy.

“Speriamo di rilanciare il mercato, in particolare nel segmento delle auto piccole prodotto dalla fabbrica Tychy”, ha detto la portavoce di Beata Dziekanowska per FCA in Polonia giovedì. Lo stabilimento Fiat Chrysler di Tychy, la cui produzione è dominata dalla Fiat 500 prodotta qui per quasi 13 anni, ha prodotto un totale di 263 mila l’anno scorso Contro le 259 mila del 2018 (3.728 auto più di un anno prima).

FCA Poland, proprietaria dello stabilimento di Tychy, è la più grande delle 13 società del gruppo Fiat Chrysler Automobiles in Polonia, e il suo stabilimento di Tychy appartiene al gruppo delle fabbriche automobilistiche più moderne al mondo. L’impianto impiega circa 2,2 mila dipendenti. Ci sono anche molte società che hanno collaborato allo stabilimento FCA di Tychy, che hanno interrotto o limitato la produzione in seguito alla decisione del loro partner.

