PSA: l’assemblea generale annuale si terrà il 25 giugno a porte chiuse

L’Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del gruppo francese PSA si terrà il 25 giugno senza la presenza fisica degli azionisti e delle altre persone aventi diritto a partecipare. La casa automobilistica invita pertanto i suoi azionisti a rispondere per iscritto alle loro domande, preferibilmente via e-mail prima dell’Assemblea generale entro i termini legali, ovvero entro il 19 giugno. In un contesto in cui le scadenze postali sono incerte, si raccomanda vivamente anche che gli azionisti votino online.

I dettagli relativi alla partecipazione degli azionisti all’assemblea generale sono specificati nella normale documentazione dell’assemblea generale disponibile sul sito web della Società. Gli Azionisti sono invitati a consultare periodicamente la sezione del sito web dedicata all’Assemblea Generale per trovare tutte le informazioni più aggiornate sulle procedure per tenere l’Assemblea Generale di PSA ed esercitare i propri diritti.

L’ordine del giorno e i progetti di risoluzione che saranno sottoposti al voto degli azionisti, nonché i termini di partecipazione all’Assemblea generale sono stati resi pubblici oggi, mercoledì 20 maggio 2020, nel Bollettino degli annunci legali e possono essere consultati sul sito web del Gruppo PSA al seguente indirizzo:

https://www.groupe-psa.com/en/finance/individual-shareholders/general-meeting/

