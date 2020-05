Lancia Delta Integrale 8V venduta per soli 32.000 euro

La Delta Integrale è stata una delle auto da rally più famose degli anni ‘80 e ‘90. A differenza dell’Italia dove è possibile trovare diversi esemplari, in America è esattamente il contrario. Qualche giorno fa, Bring A Trailer ha venduto tramite un’asta online sul suo sito Web una Lancia Delta Integrale 8V del 1989 con livrea da rally per soli 36.000 dollari (32.864 euro).

La cosa più interessante di questo esemplare è che è stato proposto in condizioni davvero buone considerando il prezzo di vendita. La Delta Integrale 8V è nata nel 1987 come estensione della già nota Delta 4WD. Il modello è giunto sul mercato con una serie di cambiamenti sia estetici che tecnici rispetto al veicolo di serie.

Lancia Delta Integrale 8V: Bring A Trailer ha proposto all’asta un esemplare del 1989 in ottimo stato

Dando un’occhiata alle foto presenti nell’articolo, è possibile vedere come questa vettura sia uno spettacolo da guardare anche oggi. La Delta Integrale 8V dell’articolo è un model year 1989 ed è stata importata negli Stati Uniti nel 2014 dall’Italia.

La carrozzeria è dipinta in un rosso brillante, abbinato alla livrea da rally Martini. Con questa configurazione, la vettura sembra pronta a ritornare in pista. L’auto dispone anche di cerchi da 17″, un impianto di scarico aftermarket e nuovi ammortizzatori sportivi mentre internamente ci sono degli elementi che prima non c’erano come il cruscotto elaborato e i sedili anatomici neri.

La potenza di questa Lancia Delta Integrale 8V proviene da un motore 8V da 2 litri capace di sviluppare una potenza di 182 CV ed è abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti. Secondo le informazioni fornite da Bring A Trailer, questo esemplare ha percorso 248.000 km.