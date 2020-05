Abarth 695 70° Anniversario: ecco come nasce lo spoiler ad Assetto Variabile

Abarth ha sempre proposto delle soluzioni molto interessanti a bordo delle sue sportive che solitamente troviamo su veicoli più potenti e costosi. Ad esempio, con la moderna Abarth 695 70° Anniversario viene offerto un accessorio tipico delle supersportive: lo spoiler ad Assetto Variabile.

Dopo pochi mesi dalla presentazione ufficiale della vettura, lo Scorpione ha deciso di svelare a tutti come è stata concepita questa soluzione. A bordo della 695 70° Anniversario è presente uno spoiler regolabile manualmente il quale può essere impostato su ben 12 diverse posizioni.

Abarth 695 70° Anniversario: lo Scorpione svela come funziona l’ala ad Assetto Variabile

La prima è quella naturale con l’alettone posto a 0°. Tuttavia, il guidatore può scegliere il tipo di inclinazione a seconda dello stile di guida e del circuito su cui vuole correre, fino ad un massimo di 60°. Impostando questa regolazione, ad esempio, la sportiva è in grado di creare 42 kg di carico aerodinamico a 200 km/h.

L’alettone è stato sviluppato eseguendo vari test sia in laboratorio che in pista. La progettazione del componente è partita nella galleria aerodinamica full scale di Orbassano dove Fiat Chrysler Automobiles (FCA) testa il lato aerodinamico delle sue vetture. Il collaudo, invece, è avvenuto sul Circuito di Vallelunga.

Durante questi test, gli ingegneri della casa automobilistica italiana hanno rilevato che nel curvone del tracciato romano lo spoiler riesce a ridurre le correzioni sullo sterzo fino al 40% circa. In questo modo, si migliorano parecchio sia la fruibilità che la facilità di guida. Lo sviluppo dello spoiler ad Assetto Variabile disponibile sulla 695 70° Anniversario deriva dal concetto di performance di Carlo Abarth che andava oltre la pura prestazione.

Luca Napolitano, responsabile di Abarth EMEA, ha dichiarato: “Con lo stesso spirito abbiamo realizzato lo Spoiler ad Assetto Variabile. Si tratta di una delle migliori e più iconiche soluzioni aerodinamiche per una vettura stradale sviluppato partendo proprio dalla filosofia del nostro fondatore che aveva studiato l’aerodinamicità in pista e sulle strade di tutti i giorni. La massima espressione dell’applicazione degli studi di aerodinamica si ritrova nel famoso e pluri-vittorioso ‘siluro d’argento’ Abarth 1000 Bialbero Record Pininfarina del 1960, che realizzò numerosi record di velocità e, successivamente, le altrettante famose Abarth 1000 Corsa che nel 1966 furono tra le prime auto al mondo ad adottare uno spoiler in resina“.

Vi ricordiamo che la Abarth 695 70° Anniversario nasconde sotto il cofano un motore turbo benzina da 1.4 litri capace di sviluppare una potenza di 180 CV e 250 nm di coppia massima. Con questi numeri, il veicolo è capace di raggiungere una velocità massima di 225 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi.