Dodge Charger SRT Hellcat si schianta durante una drag race | Video

La Dodge Charger SRT Hellcat è una delle concorrenti dirette della nuova Ford Mustang Shelby GT500, quindi sarebbero ideali da vedere in una drag race. Il video presente in fondo all’articolo dimostra che se non si hanno le competenze necessarie per guidare un veicolo ad alte prestazioni come i due modelli succitati, non si dovrebbe prendere parte a una gara di accelerazione, soprattutto se si tiene su una strada pubblica.

Non si sa dove sia stato girato questo filmato ma possiamo vedere una Mustang GT500 nella colorazione Grabber Lime a confronto con una Dodge Charger SRT Hellcat dipinta in Destroyer Grey mentre si fronteggiano lungo un ampio tratto di strada.

Dodge Charger SRT Hellcat: il brutto destino toccato a un esemplare della berlina

Sembra alquanto evidente che il conducente della berlina quattro porte di Dodge abbia disabilitato il controllo della trazione in quanto, non appena preme sul pedale dell’acceleratore, le ruote posteriori iniziano a girare. Tuttavia, il conducente è in grado di riallineare la vettura rilasciando semplicemente l’acceleratore.

Nel video, però, si vede che il guidatore della Hellcat ha premuto nuovamente l’acceleratore. Quest’azione ha fatto girare le ruote posteriori per la seconda volta e di conseguenza la vettura è scivolata verso destra. A quel punto l’autista ha fatto una cosa che non avrebbe mai dovuto fare: ha premuto il pedale dei freni.

La Dodge Charger SRT Hellcat è uscita fuoristrada, scontrandosi anche con un cartello stradale. Lo schianto avrebbe potuto essere facilmente evitato se il guidatore della Hellcat avesse lasciato l’acceleratore nel momento in cui le ruote posteriori hanno iniziato a girare per la seconda volta, permettendo alle gomme di riguadagnare trazione.