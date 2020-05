Chrysler Pacifica 2021: lo Uconnect 5 è il migliore della categoria

La Chrysler Pacifica 2021 è stata annunciata in occasione del Salone di Chicago 2020, portando con sé per la prima volta un’opzione con trazione integrale di serie.

Oltre ad avere il sistema AWD, il nuovo restyling del famoso minivan ha l’onore di essere il primo veicolo FCA ad avere il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5. Già il precedente Uconnect 4 era stato molto apprezzato dai consumatori per via della sua facilità di utilizzo ma la nuova versione è ancora migliore.

Chrysler Pacifica: lo Uconnect 5 è una delle novità presenti a bordo del restyling del minivan

Jin Palmer, Head of Infotainment and Feature Planning di FCA, ha detto: “La tecnologia è diventata sempre più importante e non pensiamo che si fermerà. Il 51% dei nostri clienti ha affermato che la tecnologia nei loro veicoli ha influenzato le loro decisioni di acquisto. Una percentuale ancora più elevata (64%) ha dichiarato che avere un’esperienza positiva con la tecnologia di bordo li ha spinti a voler tornare allo stesso marchio. Quasi l’80% dei clienti ha affermato che disporre di un sistema di infotainment di facile utilizzo è uno dei fattori più importanti“.

Abbiamo già visto FCA aumentare le dimensioni del display dedicato al sistema di infotainment inizialmente con il Ram 1500 e ora con la Chrysler Pacifica 2021. Vince Galante, Chief Designer of User Experience di FCA, ha dichiarato: “In tutti i nostri veicoli, vedrete display più grandi con una risoluzione ancora maggiore per rendere tutto più facile da leggere“.

Dato che la nuova versione del sistema Uconnect è stato progettato per schermi quadrati, verticali e orizzontali, possiamo aspettarci dei prossimi veicoli dei vari brand del gruppo automobilistico italo-americano con una varietà di forme e dimensioni dello schermo.

Galante ha proseguito dicendo che lo Uconnect 5 avrà caratteristiche diverse a seconda del veicolo su cui viene installato. “Una delle cose divertenti del lavorare in FCA è il fatto di lavorare su una così vasta gamma di prodotti. Un giorno potresti lavorare su una monovolume Pacifica e il giorno successivo su un veicolo di Ram, Alfa Romeo o Fiat“, ha spiegato lo Chief Designer.

Ciascun marchio di FCA riceverà il proprio tema cromatico unico mentre alcuni veicoli proporranno delle caratteristiche esclusive. Ad esempio, la nuova Chrysler Pacifica dispone di una schermata per controllare il sedile posteriore mentre un veicolo della serie Hellcat proporrebbe delle schermate dedicate alle prestazioni.

Tutte le interfacce saranno altamente configurabili con widget in stile smartphone, permettendo al conducente di impostare più profili in modo da ricordare le impostazioni preferite. Purtroppo né Palmer e né Galante hanno confermato quali veicoli riceveranno lo Uconnect 5 dopo la Pacifica.