L’accordo tra Renault e Alonso è quasi concluso

Con la partenza di Daniel Ricciardo dalla Renault alla fine di questa stagione, un posto sarà disponibile presso la scuderia francese. Chi sarà il suo sostituto non è ancora noto, ma le indiscrezioni continuano a susseguirsi. Una delle opzioni menzionate è Fernando Alonso, che ha già indicato più volte di non escludere un ritorno in Formula 1. Resta da vedere se sarà Fernando Alonso, che in passato ha vinto due titoli mondiali con la Renault. Tuttavia, il sito tedesco Bild scrive con certezza che i negoziati sono già abbastanza avanzati. Il sito web ha sentito da una fonte affidabile che Alonso sarà il sostituto di Ricciardo e che l’accordo è quasi concluso.

È sorprendente che Flavio Briatore abbia pubblicato un messaggio su Alonso su Instagram oggi. In questo caso si tratta di una foto del secondo posto di Alonso su una Renault durante il Gran Premio di Francia. “Fernando è arrivato secondo in gara, ma ha reso tutti orgogliosi e felici della Renault, visto che era il gran premio di casa del team” , ha scritto Briatore. Tuttavia, quella gara si è svolta il 4 luglio 2004 e sebbene fosse certamente un buon momento, la scelta di pubblicare un simile post sembra quanto meno sospetta. Alla fine Martin Brundle di Sky Sports dà anche la sua opinione, dice: “Penso che Alonso abbia un disperato bisogno di tornare in Formula 1, potrebbe arrivare per lui la terza chance alla Renault.”

