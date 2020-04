Grosjean rivela che Raikkonen e Alonso sono “sorprendentemente simili”

Romain Grosjean ha rivelato che Fernando Alonso e Kimi Raikkonen sono due piloti molto simili in un fine settimana di gara, contrariamente a quanto molti pensano. Il francese ha condiviso il box con entrambi e afferma di aver imparato molto da entrambi. Grosjean ha mosso i suoi primi passi in Formula 1 alla Renault nella stagione 2009 con Fernando Alonso. Il francese è tornato al Grand Circus nel 2012 con Lotus insieme a Raikkonen.

“È difficile rispondere. Ho iniziato in Formula 1 con Alonso, poi con Raikkonen e poi ho anche condiviso una squadra con Magnussen, quindi è difficile. Ho imparato molto da Fernando e Kimi, sorprendentemente, allo stesso modo” , ha detto. nelle dichiarazioni per il portale ufficiale della Formula 1. Grosjean ha sottolineato che, nonostante le loro diverse personalità, Alonso e Kimi hanno un approccio molto simile alle corse quando sono in pista. “A loro ad esempio non importava essere lenti o veloci nelle prove libere, volevano solo essere pronti per la gara. Quando sei giovane, vuoi essere veloce in tutte le sessioni”, ha aggiunto.

Anche Grosjean è maturato in questo senso nel corso degli anni. Ora segue una strategia simile a quella dello spagnolo e del finlandese: “Allora impari e dici:” Okay, queste sono le condizioni che abbiamo adesso, ma forse sono diverse per domenica. Ci lavoreremo “. Ora Romain Grosjean condivide un box con Kevin Magnussen in Haas. Sono partner dal 2017 e ci sono sempre stati scontri evidenti tra i due in pista. Tuttavia, questo non è così al di fuori di esso. Il francese ha negato l’attrito con il controverso danese.

“Kevin è veloce, molto veloce. È un compagno di squadra molto difficile da battere. È un vichingo e non si arrende mai. È impressionante. Prima di essere il suo partner non ero contento di lui. Ma quando sei nella stessa squadra sai che combatterà duramente per ottenere punti per la squadra. È brutale”, ha detto Grosjean per finire.

