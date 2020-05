Alfa Romeo 147 GTA messa alla prova da Top Gear | Video

L’Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm non sono le uniche vetture lanciate sul mercato dal Biscione con questa denominazione, che si traduce in Gran Turismo Alleggerita. Uno dei modelli più popolari ed apprezzati della casa automobilistica milanese è stato anche l’Alfa Romeo 147 GTA.

Il modello debuttò ufficialmente nel novembre del 2002 con a bordo il motore V6 Busso aspirato da 3.2 litri, capace di sviluppare una potenza di 250 CV e già montato sulla 156 GTA. Tale propulsore è in grado di sviluppare anche 300 nm di coppia massima a 4200 g/min.

Alfa Romeo 147 GTA: ecco la prova completa fatta da Top Gear

Secondo i dati forniti dal marchio di Arese, la 147 GTA era in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi e di raggiungere una velocità massima di 248 km/h. Il V6 Busso nascosto sotto il cofano riusciva a garantire una potenza notevole per il segmento e per quegli anni.

Oltre che in Italia, la sportiva ebbe un discreto successo anche all’estero. Ad esempio, nel lontano 22 gennaio 2010, il famoso canale YouTube Top Gear ha pubblicato una video recensione completa dedicata proprio all’Alfa Romeo 147 GTA guidata proprio dal famoso giornalista e conduttore televisivo inglese Jeremy Clarkson.

Nello stesso filmato, Clarkson mette a confronto la 147 GTA con le Ford Focus RS e Volkswagen Golf R32, allora dirette concorrenti. Nella clip è possibile vedere come la Gran Turismo Alleggerita sia riuscita a battere in accelerazione le due avversarie.

Il veicolo è stato anche messo alla prova da The Stig, il nome dato al pilota di Top Gear. In particolare, la vettura è stata testata in un giro cronometrato in cui purtroppo ha perso contro le Focus RS e Golf R32. Alla fine, però, le conclusioni date dal canale YouTube fanno preferire l’Alfa Romeo 147 GTA.