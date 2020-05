Fiat Chrysler: nuovi casi di coronavirus tra i suoi dipendenti in USA a pochi giorni dal riavvio delle fabbriche

Il caposquadra presso uno stabilimento di assemblaggio Fiat Chrysler Automobiles (FCA) nel Michigan è risultato positivo per COVID-19 pochi giorni prima che le case automobilistiche iniziassero a riavviare la produzione. Un altro dipendente che preferisce non condividere il suo cognome, dice che un lavoratore è tornato a casa mercoledì e ha detto che un altro è stato mandato a casa martedì dallo stabilimento di assemblaggio di FCA a Sterling Heights, nel Michigan. Tuttavia, FCA ha risposto in una dichiarazione confermando che solo un lavoratore nell’impianto si è dimostrato positivo per COVID-19.

L’impianto è stato uno dei primi a chiudere all’inizio dello scoppio dell’epidemia a marzo. I lavoratori dell’impianto sono preoccupati. “Quindi ora abbiamo 3.000 persone che tornano. Che cosa pensi che accadrà? Avremo un boom di casi qui”, ha detto. In una lettera ai lavoratori, Fiat Chrysler ha dichiarato che il lavoratore che si è dimostrato positivo era conforme alle normative sul distanziamento sociale.

“La persona è stata isolata e messa in quarantena, soprattutto i nostri protocolli di protezione sociale e di protezione personale erano in pieno uso”, si legge nella lettera. “Sono state indossate maschere e occhiali di sicurezza che ora sono obbligatori nei nostri impianti e che vengono rilasciati quando le persone entrano, e questo insieme alle barriere protettive installate di recente tra determinate stazioni sulla nostra catena di montaggio ha illustrato la profondità e la professionalità della pianificazione che è stato messo in atto per preparare l’apertura delle nostre piante e la protezione della nostra gente “.

Fiat Chrysler ha inoltre sostenuto che sta disinfettando le stazioni di lavoro e che dispone di altri protocolli per prevenire la diffusione del virus. “Questa è una grande opportunità per me per ricordarti di studiare in dettaglio le informazioni di Return to Work che ti sono state inviate”, recitava la lettera. “I nostri protocolli sono progettati per fornire misure di sicurezza su più punti e su più livelli. Nel caso della nostra collega di Sterling Heights, i suoi collaboratori nello stabilimento sono stati protetti dalle maschere e dagli occhiali che forniamo ogni giorno, protetti dal misure create per imporre il distanziamento sociale e protette dalla pulizia profonda e dalla sanificazione delle stazioni di lavoro “.

