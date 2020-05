Fiat Tipo: a breve il debutto del restyling e della nuova variante Cross

Tra le novità della gamma Fiat previste per i prossimi mesi troviamo anche la nuova Fiat Tipo restyling, l’aggiornamento di metà carriera della segmento C che riguarderà le tre varianti della famiglia (4 Porte, 5 Porte e Station Wagon) ed andrà ad allargare l’offerta con il debutto dell’inedita Tipo Cross, l’atteso crossover che potrebbe contribuire in misura significativa alla crescita delle vendite di Fiat nel segmento C del mercato europeo.

La nuova Fiat Tipo restyling, insieme all’inedita variante Cross, avrebbe dovuto fare il suo debutto ufficiale in occasione dell’edizione 2020 del Salone di Istanbul lo scorso mese di aprile. Ricordiamo, infatti, che la Tipo viene prodotta in Turchia dove viene commercializzata con il nome di Fiat Egea, modello che garantisce vendite molto elevate al brand sul mercato turco. Il lancio europeo della nuova Tipo era programmato e continua ad essere programmato per il secondo semestre del 2020.

Secondo le ultime informazioni di queste ore, il restyling della famiglia Fiat Tipo e la nuova variante Cross debutteranno nel corso del prossimo mese di giugno in Turchia. Per quanto riguarda il successivo arrivo in Europa, invece, sarà necessario attendere la fine dell’estate o l’inizio del prossimo autunno quando dovrebbero prendere il via anche le vendite. L’emergenza sanitaria potrebbe, in ogni caso, causare un ritardo ulteriore per quanto riguarda il debutto della nuova Tipo.

Ricordiamo che la nuova Tipo Cross arriverà anche in Europa. Al momento, non ci sono ancora conferme sulle scelte di Fiat per il futuro della gamma Tipo per il mercato europeo ed, in particolare, per il mercato italiano. Secondo alcune indiscrezioni non confermate, infatti, la Cross potrebbe sostituire la Tipo 4 Porte dalla gamma italiana della segmento C. La versione 4 Porte, che è anche la più economica della famiglia Tipo, continuerà ad essere prodotta in quanto rappresenta la variante di riferimento in molti mercati, soprattutto nell’est Europa.

Fiat Tipo restyling: le novità

Il restyling della Fiat Tipo è al centro di rumors ed indiscrezioni da diversi mesi e, di recente, nuove foto spia ci hanno svelato alcune delle principali novità che caratterizzeranno il progetto. Con il restyling è atteso un facelift, con diverse novità per la carrozzeria esterna ed in particolare per la parte frontale, e un importante aggiornamento dell’abitacolo interno con più tecnologia e nuove opzioni di personalizzazione.

Tra le novità in arrivo per la gamma Tipo c’è anche un significativo aggiornamento per la gamma di motorizzazioni, il primo della carriera per la segmento C. La nuova Tipo potrà contare sulle nuove unità mild hybrid che diventeranno il punto di riferimento per diversi modelli di FCA (sono in arrivo, nei prossimi mesi, anche su 500X).

Tra i motori elettrificati in arrivo per la Tipo restyling troviamo nuovo motore entry level 1.3 FireFly da 101 CV con sistema mild hybrid a 48 V che andrà ad affiancarsi alle versioni mild hybrid dei FireFly turbo già in gamma andando a costituire un’offerta completa di unità elettrificate. In arrivo anche un aggiornamento per i motori turbodiesel che si adegueranno alle ultime normative in tema di emissioni.

Nonostante i rumors dei mesi scorsi, non è previsto il debutto di una variante plug-in hybrid della segmento C. Ricordiamo, infatti, che FCA ha interrotto i progetti per sviluppare versioni PHEV dei modelli Fiat concentrandosi sul lancio delle varianti plug-in di Jeep Renegade e Compass, entrambe prodotte in Italia, nello stabilimento di Melfi.

All’interno dell’abitacolo, inoltre, la nuova Tipo potrà contare sul debutto del sistema di infotainment Uconnect 5, con tutti i nuovi servizi “smart” a disposizione della clientela. La plancia registrerà il debutto di un nuovo display, che nella versione “top” arriverà ad avere una diagonale di 10 pollici, e della nuova strumentazione completamente digitale. Al debutto anche nuovi ADAS per incrementare la sicurezza.

Maggiori dettagli sul debutto della nuova Fiat Tipo potrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni. La presentazione dell’Egea, ovvero la variante turca della Tipo, è molto vicina e quindi a breve saremo in grado di scoprire tutti i nuovi dettagli sul progetto. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti relativi all’atteso restyling della Tipo ed al suo debutto sul mercato italiano, programmato nel secondo semestre del 2020.