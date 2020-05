Sainz si adatterà perfettamente alla famiglia Ferrari, prevede Binotto

Il numero uno della Ferrari, il team principal Mattia Binotto ha dato il benvenuto a Carlos Sainz nel team dopo averlo annunciato come partner di Charles Leclerc per il 2021 e il 2022. Il manager svizzero non ha dubbi sul fatto che lo spagnolo si adatterà perfettamente a questa grande famiglia italiana. “Sono lieto di annunciare che Carlos entrerà a far parte della Scuderia Ferrari dalla stagione 2021. Con cinque stagioni di esperienza alle spalle, Carlos ha dimostrato di essere un grande talento con capacità tecniche e attributi che lo renderanno perfettamente integrato nella nostra famiglia “, afferma Binotto nell’annuncio della Ferrari.

“Abbiamo intrapreso un nuovo ciclo con l’obiettivo di tornare ai vertici della Formula 1. Sarà una lunga strada, non senza difficoltà, soprattutto vista l’attuale situazione finanziaria e normativa, che ha subito un cambiamento improvviso e che richiederà di affrontare questa sfida in un modo diverso da quello che è stato fatto nel recente passato “, aggiunge Binotto.

“Riteniamo che una coppia di piloti del talento e della personalità di Charles e Carlos, il più giovane della Scuderia negli ultimi 50 anni, sia la migliore combinazione possibile per aiutarci a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”, afferma il capo Ferrari in conclusione.

