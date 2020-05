Jeep Gladiator High Altitude: ecco tutte le caratteristiche offerte

In occasione del Salone di Chicago tenutosi a febbraio, Jeep ha presentato il nuovo Jeep Gladiator High Altitude (assieme alla stessa versione ma per la Wrangler Unlimited).

Questo veicolo porta con sé dei nuovi equipaggiamenti premium combinati con le leggendarie funzionalità 4×4 proposte dalla casa automobilistica americana. Nelle scorse ore, Mopar Insiders ha avuto la possibilità di scoprire nello specifico tutte le caratteristiche proposte da questa nuova variante del pick-up Jeep.

Jeep Gladiator High Altitude: svelate tutte le caratteristiche del nuovo allestimento premium

Esternamente, abbiamo dei cerchi in alluminio in nero lucido da 20″, dei gruppi ottici a LED premium, un hard top in tinta con la carrozzeria, dei paraurti anteriore e posteriore dello stesso colore della carrozzeria, degli specchietti retrovisori esterni e delle maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, dei badge Jeep e Trail Rated in nero opaco e degli assali anteriore e posteriore con rapporto di 3.73:1.

Internamente, invece, il Jeep Gladiator High Altitude propone due opzioni di colore: nero e grigio acciaio. In aggiunta, abbiamo dei sedili in pelle nappa con trapuntatura, un volante avvolto in pelle nera e dei cuscinetti centrali con cuciture color caramello.

A livello tecnologico, il pick-up propone sistema di infotainment Uconnect 4C con display touch da 8.4 pollici, navigatore, impianto audio premium, pacchetto Safety Group e cambio automatico a 8 velocità.

Il Gladiator High Altitude 2020 sarà disponibile in cinque colorazioni esterne che includono Black, Bright White, Granite Crystal, Billet Silver e Gobi. Secondo quanto dichiarato da Jeep al Salone di Chicago, il colore mostrato in molte delle immagini si chiama Snazzberry e sarà disponibile più tardi. Infine, il Jeep Gladiator High Altitude verrà proposto a un prezzo di listino di partenza di 51.500 dollari (47.638 euro).