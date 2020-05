Sainz Sr sul futuro del figlio in Ferrari: “le cose stanno accelerando”

Sappiamo bene ormai che il passaggio di Sainz alla Ferrari per il 2021 manca soltanto dell’ufficialità. La Scuderia ha invece ufficializzato l’addio di Sebastian Vettel a fine stagione con lo spagnolo che potrebbe anche essere presentato domani come futuro pilota della Rossa di Maranello. In questo modo sembra evidente che il ruolo di Charles Leclerc si consacrerà a prima guida del team, con lo spagnolo a fargli da spalla. Ma questo si vedrà il prossimo anno.

Lo stato avanzato dei lavori è stato anche confermato da Carlos Sainz Sr, padre del giovane pilota attualmente accasato in McLaren. Il noto campione dei rally ha infatti parlato dell’avanzamento delle trattative con l’emittente spagnola Movistar+.

L’accelerazione c’è stata

Sainz Sr ha confermato che la situazione ha subito una netta accelerazione, soprattutto in queste ultime ore. “Non voglio ingannare nessuno, per questo posso dirvi poco. È chiaro che le cose stanno accelerando e che le squadre non aspetteranno l’inizio della stagione perché non si sa nemmeno se ci sarà una stagione quest’anno. È vero che mio figlio è felice dove si trova, ma è vero che ultimamente le cose si stanno muovendo molto velocemente. Voglio pensare che prima o poi ci sarà una soluzione, perché non possiamo rimanere altri due mesi sulla base di queste voci e di queste storie. Ma permettimi di non dire altro: sono momenti delicati” ha ammesso Sainz Sr.

Dopo cinque stagioni trascorse in netta crescita, Carlos Sainz Jr è riuscito a convincere i vertici di Maranello. Ci sono ovviamente delle caratteristiche nel ragazzo spagnolo che possono collimare con le richieste della Ferrari che vuole mettere accanto a Leclerc un pilota capace ma in grado di non soccombere. Così come fatto vedere all’esordio al fianco di un solitamente combattivo Max Verstappen.

Sainz Sr ritiene che suo figlio sia pronto per la sfida dopo aver fatto un passo avanti la scorsa stagione, quando ha conquistato il suo primo podio in Formula 1 con la McLaren. Ha aggiunto: “La vita continua, o stai immobile o fai dei passi, e da quello che vedo come padre c’è l’ambizione di continuare a fare meglio, di fare passi avanti come ha fatto lo scorso anno. Questa deve essere la filosofia di qualsiasi atleta. Tutto quello che posso fare è incoraggiarlo a fare del suo meglio”.