Verstappen vede Sainz alla Ferrari: “Non inseguiranno il cognome italiano”

Max Verstappen scommette su chi siederà alla Ferrari la prossima stagione. Il pilota della Red Bull scarta Daniel Ricciardo e vede Carlos Sainz tra i favoriti. Carlos Sainz e Daniel Ricciardo sono stati nella breve lista di candidati in sostituzione di Sebastian Vettel e Ferrari, tuttavia, negli ultimi giorni lo spagnolo avrebbe vinto la battaglia contro l’australiano. Il pilota della McLaren è ad un passo da Maranello. Resta solo da chiudere gli ultimi margini dell’accordo e si prevede che il suo trasferimento sarà reso ufficiale questa settimana.

Alla notizia della partenza di Vettel dalla Ferrari, David Coulthard ha chiesto a Verstappen chi vedeva come il favorito per il posto nel team del cavallino rampante. “Pensi che manterranno un cognome che suona italiano o qualcuno con un cognome che suona spagnolo?”, Suggerendo rispettivamente Ricciardo e Sainz.” Penso che non sarà il cognome che suona italiano. Si vedrà, alla fine è solo un’ipotesi. Dobbiamo aspettare e vedere cosa succede”, dice Max in una conversazione con Coulthard.

Max ha seguito con attenzione la situazione e sebbene preferisca aspettare ulteriori sviluppi, anticipa che non sarà lui a occupare il posto della Ferrari. “C’erano già alcune voci che si chiedevano se Vettel avrebbe continuato con la Ferrari o no, beh, oggi è fuori. Penso che molto presto scopriremo chi sarà il sostituto”, dice. ” Posso sicuramente dirti che non sarò io Mi hanno chiesto se sarei andato in Ferrari, ma la risposta è no”, dice. “È quello che è. Qualcun altro ha l’opportunità di guidare ora per la Ferrari e ovviamente è una grande squadra. Sono sicuro che prenderanno la decisione giusta sul prossimo pilota. Vediamo cosa succede”, ha detto Max Verstappen in conclusione.

Ti potrebbe interessare: Carlos Sainz pronto a firmare con la Ferrari