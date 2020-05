Toto Wolff: l’addio di Vettel alla Ferrari non è un evento da trascurare

Il boss della Mercedes Toto Wolff ha reagito alla notizia della giornata, la rottura di Sebastian Vettel con la Ferrari. Il manager austriaco assicura che si tratta di un evento da non trascurare e sottolinea il grande valore del quattro volte campione come pilota. La decisione di Vettel e Ferrari di separare i loro percorsi riporta il tedesco direttamente nel mercato dei piloti e lo mette al centro dell’attenzione. Toto Wolff, capo dell’unica squadra tedesca in griglia, assicura di non poter ignorare notizie come la libertà di Sebastian. Tuttavia, l’austriaco assicura che la sua priorità sono i suoi attuali piloti, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, prima di studiare un’altra alternativa.

“Sebastian è un grande pilota, ha una grande personalità ed è una grande risorsa per qualsiasi squadra di Formula 1. Guardando al futuro, ci impegniamo prima a fidarci dei nostri attuali piloti. Comunque, ovviamente, non possiamo ignora questo sviluppo “, ha dichiarato Wolff nei commenti dell’agenzia di stampa tedesca DPA, secondo il portale tedesco Motorsport-Total.com. Il team tedesco non ha confermato per il momento nessuno dei suoi piloti per il 2021.

Tuttavia, i negoziati tra Lewis e Toto sembrano già sulla buona strada per un rinnovo. Più dubbi vi sono per Bottas, anche se è più probabile in questo momento che i tedeschi continuino con la stessa coppia di piloti, poiché ciò dà loro stabilità e non crea problemi, invece di rischiare di far firmare Sebastian o optare per qualcuno come George Russell, che forse non è ancora pronto per una grande squadra.

