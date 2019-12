Toto Wolff e Lewis Hamilton alla Ferrari? Ecco cosa ha detto il numero uno di Mercedes

Il boss della Mercedes Toto Wolff ha scherzato sul fatto che “volerebbe su Marte” con Lewis Hamilton dopo le speculazioni che circondavano i due a proposito del presunto passaggio alla Ferrari per il 2021, con conseguente addio alle Frecce d’Argento. Quando Wolff non prese parte al Gran Premio del Brasile, si pensò che avrebbe potuto sostituire Chase Carey come CEO della Formula 1 o unirsi a Hamilton nel suo potenziale passaggio alla Scuderia del cavallino rampante.

Ma Wolff ha respinto qualsiasi commento e si concentra sulla stagione 2020 con la Mercedes. “Sembra un buon piano”, ha detto Wolff al quotidiano Kronen Zeitung. “Ma preferirei mettere qualcos’altro là fuori: volare su Marte con Lewis e vedere se c’è qualcosa da vincere lì.

“In tutta serietà, voglio avere successo con Mercedes nel 2020, e quello che succederà dopo sarà deciso nei prossimi mesi.” L’austriaco chiude il suo 2019 dopo aver ottenuto il sesto titolo costruttori Silver Arrows di seguito dall’era ibrida, ma ammette che è difficile rilassarsi e staccarsi da tutto. “Il mio” medico “dice che di solito c’è bisogno di anni per arrivare a un livello di stress simile e poi di anni per uscirne”, ha aggiunto.

“Tre settimane di ferie non saranno d’aiuto: devi anche avere periodi di recupero durante tutto l’anno”, ha spiegato il capo squadra. ” Infine Toto Wolff si aspetta che Hamilton possa ottenere il settimo Campionato mondiale nel 2020 se il suo team riuscirà a fornirgli un’auto che sia almeno pari a quella dei loro avversari. “Se gli diamo un’auto a livello degli altri allora vincerà grazie alle sue qualità”, ha spiegato.

