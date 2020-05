Leclerc: “Non ho mai imparato tanto con qualcuno come ho fatto con te, Seb”

La fine del rapporto tra Sebastian Vettel e la Ferrari, annunciata ufficialmente oggi, ha causato infinite reazioni. Uno dei primi a parlare dopo la notizia è stato proprio l’attuale partner del tedesco, Charles Leclerc. Il monegasco sottolinea quanto ha imparato dal quattro volte campione e lo ringrazia per il suo lavoro nel tempo che hanno condiviso insieme. Uno dei punti focali di più rivalità in Formula 1 si disintegrerà alla fine del 2020. Qualunque cosa accada al futuro di Sebastian Vettel, lui e Charles Leclerc non saranno compagni di squadra nel 2021. Il Monegasco è certo del suo mandato in Ferrari fino al 2024 mentre il tedesco invece ha deciso di non rinnovare.

Dopo che la notizia è stata resa pubblica, Leclerc ha voluto dedicare alcune parole al suo partner. Entrambi hanno condiviso solo una stagione insieme e sono rimasti pochi mesi per vivere nella stessa squadra, ma Charles sottolinea che Vettel è stato il compagno di squadra con cui ha imparato di più e lo ringrazia per il suo lavoro durante gli ultimi mesi nella Scuderia. Leclerc sottolinea l’onore che è stato per lui condividere il box con un quattro volte campione e insiste sul rispetto che esiste tra i due e sul buon rapporto che ha sempre avuto con il tedesco nonostante il fatto che non fosse notato all’esterno.

“È stato un grande onore per me essere il tuo compagno di squadra. Abbiamo avuto alcuni momenti difficili in pista, alcuni molto buoni e altri che non sono finiti come entrambi volevamo, ma c’era sempre rispetto , anche se questo non era percepito dall’esterno”, sottolinea. Leclerc sul suo account Instagram ufficiale. “Non ho mai imparato tanto quanto ho fatto con te come compagno di squadra . Grazie di tutto, Seb,” ha detto Charles Leclerc.

