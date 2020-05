Vettel potrebbe lasciare definitivamente la F1?

Sebastian Vettel ha lasciato intendere che avrebbe potuto abbandonare del tutto la Formula 1 dopo aver deciso di lasciare la Ferrari alla fine della stagione. Vettel e Ferrari hanno annunciato che il contratto del quattro volte campione non verrà rinnovato alla scadenza entro la fine dell’anno, portando a termine quella che sarà una partnership di sei anni. Il tedesco di 32 anni ha respinto i suggerimenti che sta lasciando per motivi finanziari – poiché la speculazione ha suggerito che gli era stato offerto un prolungamento di un anno dalla Scuderia a condizioni significativamente ridotte.

Ha, tuttavia, chiarito che c’era una divisione tra sé e il team che ha portato a una separazione. “Per ottenere i migliori risultati possibili in questo sport, è fondamentale che tutte le parti lavorino in perfetta armonia”, ha dichiarato Vettel confermando la sua partenza. “Il team e io abbiamo capito che non c’è più il desiderio comune di stare insieme oltre la fine di questa stagione”. Vettel ha quindi insistito sul fatto che “le questioni finanziarie non hanno avuto alcun ruolo in questa decisione congiunta”, aggiungendo: “Non è questo il modo in cui penso quando si tratta di fare determinate scelte e non lo sarà mai”.

È chiaro che passare del tempo a casa con la sua famiglia – Vettel è padre di tre figli – negli ultimi due mesi in stato di blocco a causa della pandemia di coronavirus ha avuto un ruolo nel suo pensiero e potrebbe lasciare la Formula 1 per sempre. “Ciò che è accaduto in questi ultimi mesi ha portato molti di noi a riflettere su quali siano le nostre reali priorità nella vita”, ha valutato Vettel.

“Bisogna usare la propria immaginazione e adottare un nuovo approccio a una situazione che è cambiata. Io stesso mi prenderò il tempo necessario per riflettere su ciò che conta davvero quando si tratta del mio futuro.” Quando inizierà la stagione, il desiderio di Vettel di continuare sarà valutato e sarà chiaro se ha o meno la voglia di continuare in F1.

