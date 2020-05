Se Vettel diventa campione con Mercedes tutti dimenticheranno il fallimento alla Ferrari secondo Surer

Marc Surer ritiene che Sebastian Vettel dovrebbe essere offerto a Toto Wolff. L’ex pilota di Formula 1 crede che il tedesco possa far dimenticare a tutti la sua fuga da Leclerc se vincesse con la squadra delle frecce d’argento e pensa che sarebbe un degno successore di Lewis Hamilton.

Surer, che guidò in Formula 1 negli anni ’80, sogna di vedere Vettel con la Mercedes. L’ex pilota svizzero non vede futuro per lui in Ferrari e pensa che dovrebbe passare al team tedesco. Pensa che la Mercedes darebbe ai suoi avversari la possibilità di stare zitta e che ottenere un titolo con la Mercedes porrebbe fine al lungo dibattito sulla rivalità con Leclerc.

“Sarebbe l’ideale per me, per così dire, immaginare che si trasferisca in Mercedes, un sogno. Non vedo un grande futuro per lui in Ferrari. Questa mossa sembrerebbe una fuga da Charles Leclerc, ma se dovesse vincere il titolo con Mercedes, noi dimenticheremmo rapidamente ” , afferma Surer in un’intervista a Sport1. Lo svizzero, che ha pilotato per Arrows tra le altre squadre, pensa che il passaggio di Vettel alla Mercedes abbia senso anche per la squadra, dal momento che avrebbe un pilota della stessa nazionalità della squadra, qualcosa che non avviene da quando Nico Rosberg è partito dopo aver vinto il campionato nel 2016.

L’ex pilota non crede che l’ingresso di Vettel possa costituire un ostacolo per Hamilton, poiché ritiene che i due campioni non gareggerebbero insieme. Vedo Hamilton andare in pensione se raggiungerà Michael Schumacher nei titoli quest’anno. “Ho l’impressione che Hamilton getterà la spugna e si ritirerà se vince il titolonel 2020”, dice Surer per finire.

