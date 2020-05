Ferrari avrebbe già ricevuto un rifiuto da Lewis Hamilton

Uno dei piloti più importanti che non ha ancora un contratto per il 2021 è Lewis Hamilton. Sembra che il britannico rimarrà alla Mercedes, anche se le voci sul suo approdo in Ferrari continuano ad esistere. Quelle voci tuttavia possono essere cancellate. Almeno questo è ciò che sostiene il giornalista di Formula 1 Leo Turrini. Secondo il giornalista addetto ai lavori, Hamilton avrebbe già respinto la Ferrari e il britannico si sta concentrando su un nuovo accordo con la Mercedes. ” In estate John Elkann avrebbe incontrato il pilota inglese per sondare una sua eventuale disponibilità e Lewis sembrava ancora aperto. Più tardi, tuttavia, avrebbe cambiato idea “, ha detto Turrini in una video conversazione con Sky Sports Italia.

‘Ha detto alla Ferrari che vuole rimanere con la Mercedes per battere il record di Michael Schumacher e quindi anche della Ferrari. È stata una delusione per Elkann, che ha indicato che nei prossimi anni faranno tutto il possibile per interrompere la sua serie “, ha dichiarato il giornalista. Se la Ferrari sarà in grado di farlo resta ovviamente un qualcosa di discutibile. Nei test invernali la Ferrari non sembrava essere uscita così bene dall’inverno e anche il volto di Sebastian Vettel era tutto un programma. Il tedesco non è soddisfatto della sua macchina.

