Ferrari F50 sfida una Bugatti EB 110 e una Lamborghini Diablo SV | Video

La Ferrari F50 è una delle spider più interessanti realizzate dal cavallino rampante poiché costruita in soli 349 esemplari tra il 1995 e il 1997. La casa automobilistica modenese decise di progettare quest’auto per festeggiare il 50º anniversario della fondazione.

Con l’obiettivo di costruire una sorta di Formula 1 stradale, la F50 nacque da un’idea di Piero Ferrari. Sotto il cofano troviamo un motore V12 da 4.7 litri derivato da quello della 640 F1 di Mansell, capace di sviluppare una potenza di 520 CV a 8500 g/min e 471 nm di coppia massima a 6500 g/min. Accanto al propulsore ci sono la trazione posteriore e un cambio manuale a 6 marce.

Ferrari F50: la spider di Maranello a confronto con altre due iconiche supercar degli anni ’90

L’alimentazione è ad iniezione Bosch motronic 2.7 mentre la distribuzione a cinque valvole per cilindro con doppio albero a camme in testa per bancata. In base ai dati ufficiali, la Ferrari F50 è in grado di raggiungere una velocità massima di 325 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 3,87 secondi.

La spider è anche la prima Ferrari stradale ad avere un telaio completamente realizzato in materiali compositi di carbonio proprio come nella F1. Questa soluzione, vincolata al gruppo propulsore tramite un telaio ausiliario, permise anche di mantenere un peso parecchio contenuto e una rigidità strutturale elevata.

La carrozzeria, realizzata da Pininfarina, ha richiesto oltre 2000 ore di lavoro nella galleria del vento per riuscire a raggiungere i valori di deportanza previsti alle alte velocità dagli ingegneri dell’azienda.

In fondo all’articolo trovate un interessante confronto pubblicato su YouTube da ItalianSupercarVideo fra tre iconiche supercar degli anni ‘90: Ferrari F50, Lamborghini Diablo SV e Bugatti EB 110. L’evento è stato organizzato durante il Supercar Owners Circle (SOC) 2019 presso l’Airstrip di Ambrì, in Svizzera.