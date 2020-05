Dodge Challenger corazzata è pronta ad affrontare qualsiasi cosa

La particolare Dodge Challenger che vi proponiamo in questo articolo è stata creata da Jamie C. A. Bray, senior UI e creative 3D designer di Jaguar Land Rover. La Grudge Garage Armoured Challenger, come la chiama JBRAY Design su Behance, non si basa né sulla Hellcat e né sulla Hellcat Redeye.

I bozzetti iniziali di questo progetto digitale rivelano che si tratta di una SXT che è disponibile esclusivamente con il motore Pentastar V6 da 3.6 litri. Tuttavia, JBRAY Design riporta che tutto è partito da una Challenger SRT8 2008 che all’epoca veniva proposta ad un prezzo di partenza di 40.095 dollari e soltanto con l’Hemi V8 da 6.1 litri.

Dodge Challenger: un designer di Jaguar Land Rover pensa a una versione blindata della muscle car

Con 430 CV di potenza, questa Grudge Garage Armoured Challenger è sicuramente adatta per gli inseguimenti in città e nella giungla. Dopo aver esaminato le modifiche iniziali applicate all’auto, il designer è voluto andare oltre, implementando un’armatura di protezione.

La seconda versione di questa Dodge Challenger dispone di pneumatici Goodyear Wrangler con il logo Punisher. Jamie C. A. Bray afferma che si tratta di un modello robusto, potente e distruttivo, caratterizzato anche di un kit di sospensioni sollevate e di terminali di scarico posizionati tra i passaruota anteriori e le portiere.

Uno dei cambiamenti più sorprendenti fatti alla muscle car può essere visto nella parte posteriore che ora vanta un unico fanale composto da tre barre a LED orizzontali.