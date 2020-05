Auto elettriche: bisogna puntare su piattaforme dedicate

Il gruppo Volkswagen ha recentemente portato sul mercato diverse vetture che hanno in comune una base tecnica, anche se con declinazioni diverse. Tutto questo è possibile grazie alla piattaforma MEB (Modulare Elektrifizierungsbaukasten – Piattaforma di elettrificazione modulare) che è stata progettata dal gruppo tedesco esclusivamente per le auto elettriche. Inoltre, questa architettura presto troverà posto su un altro nuovo veicolo, ossia la ID.3.

Klaus Bischoff, capo designer di Volkswagen, ha dichiarato ad Autocar che il gruppo sta puntando parecchio su una piattaforma studiata ad hoc per le vetture elettriche e proposta in varie declinazioni personalizzate.

Auto elettriche: il gruppo Volkswagen punta su piattaforme dedicate per una migliore progettazione

Il responsabile afferma che si tratta della soluzione più corretta da seguire a differenza di altre case automobilistiche che hanno deciso di impiegare delle piattaforme le quali permettono anche di installare dei motori tradizionali. Esempi sono PSA, BMW e Volvo. Queste infatti propongono sul mercato dei modelli disponibili sia in versione elettrica o ibrida che con propulsore a combustione interna.

In parole povere, Bischoff ritiene che le piattaforme sviluppate per più tipi di propulsione offrono delle possibilità limitate. Il capo designer di Volkswagen afferma che la nuova architettura per le auto elettriche permette ai designer di sviluppare veicoli completamente nuovi, puntando a ingombro ridotto, interni di grandi dimensioni e un’architettura completamente digitale.

Rispetto a un ICE, una motore elettrico richiede un’implementazione diversa visto che può essere installato su vari assi e inoltre bisogna considerare lo spazio per il pacco batterie.