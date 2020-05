Fiat Chrysler: in Sud America la situazione dei fornitori è preoccupante

Sorpreso dalla pandemia, che ha azzerato le vendite, il presidente di Fiat Chrysler in America Latina, Antonio Filosa, prevede forti cali della domanda fino al quarto trimestre di quest’anno. Secondo l’esecutivo, il lavoro presso la casa automobilistica è garantito almeno fino a novembre per superare la crisi, ma la situazione della catena di approvvigionamento è preoccupante. “Avremo fornitori, in particolare quelli di piccole e medie dimensioni, in bancarotta. Quindi, più che perdere posti di lavoro, il che è già drammatico, stiamo parlando di perdere parte della catena. La fine di maggio sarà già un mese di grandi problemi, ma non vedo nessuno o molto pochi in grado di arrivare a giugno “, dice.

Nei prossimi giorni, il dirigente, che ha lavorato nella produzione durante la sua carriera, eseguirà una simulazione per testare le misure di sicurezza in fabbrica. Il dirigente della casa automobilistica italiana afferma che preparerà le condizioni interne, ma nota che la ripresa arriverà solo se lo scenario esterno della pandemia lo consentirà. La crisi, aggiunta al tasso di cambio e alla caduta del petrolio, posticipa il futuro dell’arrivo dei veicoli elettrici, ma il progetto è mantenuto, ha affermato il numero uno di Fiat Chrysler Automobiles in America Latina.

