Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye HPE1000: Hennessey la fa provare a un cliente

Non è un segreto che la Dodge Challenger SRT Hellcat sia una delle auto di produzione più potenti presenti sul mercato per correre in una drag race o in una strada privata. A causa di tutto il potenziale nascosto, però, questo veicolo non è stato creato per restare originale. Dunque, ci sono molte versioni in commercio molto particolari e soprattutto più potenti.

Hennessey Performance è uno di quei tuner che ha deciso di migliorare la Challenger SRT Hellcat attuando diverse modifiche e che portano la muscle car nel territorio delle supercar. La società di tuning ha sviluppato tre pacchetti per la Hellcat ma quello più potente è sicuramente l’HPE1000 che consente alla Redeye di sviluppare ben 1000 CV di potenza.

Dodge Challenger SRT Hellcat: un cliente di Hennessey mette alla prova la Redeye da 1000 CV

Presentata in anteprima a marzo, la vettura è dotata di un sistema di sovralimentazione da 2.65 litri montato sopra l’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che viene abbinato ad altri miglioramenti i quali permettono di aumentare la potenza.

I dati ufficiali forniti da Hennessey Performance riportano che la Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye HPE1000 è in grado di completare il quarto di miglio in meno di 11 secondi a una velocità di 211 km/h. Parliamo di numeri sicuramente importanti ma fino ad ora mancava il feedback dei clienti.

Uno di questi è riuscito a salire a bordo di un esemplare. Come è possibile vedere nel video presente in fondo all’articolo, pubblicato su YouTube dallo stesso Hennessey, l’uomo salito a bordo della muscle car è rimasto stupito ad ogni accelerazione.