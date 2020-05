Mercato pick-up: le vendite superano per la prima volta quelle delle auto in USA

La crescente popolarità di SUV e crossover hanno portato maggior clienti anche al segmento dei pick-up. Almeno in America, è molto comune vedere questo tipo di veicoli sulle strade in quasi tutte le città. Proprio negli Stati Uniti, il mese scorso sono state registrate vendite maggiori rispetto alle auto.

Secondo i dati condivisi da Autodata Corp. e riportati da Bloomberg, il segmento dei pick-up, dominato dai Big Three di Detroit (General Motors, Ford e Fiat Chrysler Automobiles), è riuscito a battere quello delle normali auto di oltre 17.000 esemplari.

Mercato pick-up: oltre 17.000 esemplari in più venduti rispetto alle auto

Ad aprile 2020, i pick-up hanno rappresentato oltre il 40% delle vendite dei tre gruppi automobilistici, secondo i dati di Evercore ISI. Le immatricolazioni sono state incoraggiate da offerte di finanziamento con tasso al 0%, che a volte hanno allungato i prestiti fino a sette anni. Vale la pena sottolineare che solo cinque anni fa, le auto riuscivano a superare i pick-up di oltre 500.000 unità in un solo mese.

Charlie Chesbrough, economista senior di Cox Automotive, ha dichiarato: “Nonostante la pandemia, ci sono alcune offerte troppo allettanti da non lasciarsi sfuggire. Molti dei nostri numeri di tracciamento giornaliero mostravano un forte interesse per le offerte di finanziamento con tasso allo 0%, nonché un grande interesse per i pick-up“.

All’inizio di questa settimana, Mike Manley – CEO di FCA – ha dichiarato agli investitori che l’inventario di veicoli della società negli Stati Uniti ha iniziato a scarseggiare, in particolare per alcuni pick-up. Inoltre, il numero uno di Fiat Chrysler Automobiles si aspetta di tornare a vendere più auto da questo mese.