Dodge Charger Hemi: in vendita una delle sole 468 prodotte nel 1966

La versione Hemi della Dodge Charger del 1966 non è stata resa disponibile sin dall’inizio in quanto è arrivata sotto forma di aggiornamento a metà anno del model year. Questa vettura è piaciuta a molte persone, in particolar modo per la potenza offerta dal nuovo motore.

Dato che è arrivata tardi, Dodge ha prodotto solo 468 esemplari nel ‘66, quindi trovare un’unità funzionante sul mercato non è molto semplice in questi giorni. Per fortuna, un venditore sta proponendo su eBay un esemplare completamente restaurato che può essere acquistato subito.

Dodge Charger Hemi: l’esemplare si propone in ottime condizioni nonostante i 54 anni alle spalle

Abbiamo di fronte una delle 468 Charger Hemi costruite nel 1966, quindi significa che sotto il cofano è presente il motore 426ci da 7 litri capace di sviluppare una potenza di 430 CV. La muscle car dispone della stessa colorazione esterna in bronzo metallico installata in fabbrica e fino ad ora ha ricevuto soltanto una riverniciatura. Ciò significa che non è la vernice originale ma comunque ha mantenuto il colore di serie.

Il venditore afferma che questa Dodge Charger Hemi ha avuto solo un proprietario fino al 2003 e altre due famiglie californiane fino al 2019. Fra le caratteristiche proposte dal modello troviamo un sedile avvolgente nero, dei sedili posteriori avvolgenti, dei cerchi American Racing da 15″ abbinati a degli pneumatici BF Goodrich Radial, un carburatore recentemente rifatto e la radio AM originale.

La muscle car ha percorso solo 45.499 km e il venditore sottolinea che si tratta del chilometraggio originale. Dato che abbiamo di fronte una Dodge Charger Hemi particolarmente rara, il prezzo di vendita non è sicuramente alla portata di tutti. Parliamo di 82.500 dollari (76.406 euro).