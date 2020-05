Jeep apre le prenotazioni online per la Compass in India

Mentre il blocco dell’India a causa dell’epidemia di coronavirus continua, i marchi automobilistici stanno cercando di aggiornarsi per consentire ai potenziali clienti di acquistare veicoli online senza dover uscire di casa. L’ultimo ad aderire alla tendenza è Jeep che ha introdotto un portale di prenotazione online, bookmyjeep, per il SUV Compass. La vettura può essere prenotata sulla piattaforma di prenotazione elettronica di Jeep in soli cinque passaggi. Una volta sulla piattaforma di prenotazione elettronica, i potenziali acquirenti devono registrare i loro dettagli di contatto come nome, e-mail, numero di telefono, città e stato.

Dopo che il numero è stato verificato da OTP, i clienti possono scegliere la variante della Jeep Compass che desiderano acquistare. C’è anche un utile elenco di confronto delle varianti disponibile per il download in questa pagina. Una volta finalizzata la variante, i clienti possono scegliere un colore, nonché il motore e l’opzione di trasmissione a seconda della variante selezionata. La Compass viene offerta con una scelta di due motori BS6: turbo-benzina da 1,4 litri e unità diesel da 2,0 litri. Il motore a benzina è disponibile con una scelta di manuale a 6 marce o automatico a doppia frizione a 7 marce. Jeep offre il motore diesel con l’opzione di un manuale a 6 marce o un automatico a 9 marce, entrambi con trasmissione 4×4. Il diesel-manuale è disponibile anche con un’opzione 2WD più economica. Gli acquirenti possono contattare gli esperti di Jeep per verificare prezzi e offerte prima di confermare la selezione.

Dopo aver confermato l’opzione colore e trasmissione, i clienti devono selezionare il concessionario Jeep di loro scelta. Il passaggio finale prevede il pagamento dell’importo della prenotazione come indicato nella pagina di riepilogo dell’ordine. Una volta confermata la prenotazione, l’acquirente verrà contattato da un rappresentante di vendita Jeep per completare la registrazione, la documentazione e il finanziamento. Dopo la vendita, gli acquirenti aspetteranno che la loro nuova Jeep Compass venga disinfettata e consegnata a casa loro.

