Dodge Charger del 1967 molto speciale è in cerca di un nuovo proprietario

Una Dodge Charger del 1967 ben conservata è disponibile all’acquisto su Facebook Marketplace. Secondo quanto riportato nell’annuncio, si tratta di un modello davvero speciale perché dispone di optional che soltanto circa 527 esemplari hanno effettivamente.

Il venditore afferma che questa Charger, dipinta in blu scuro metallizzato, è dotata di un abitacolo totalmente blu originale che non ha ricevuto alcuna modifica. Inoltre, la vettura è appartenuta a una sola famiglia della Carolina del Nord fino a maggio 2019, oltre ad essere rimasta ferma per quasi tutta la sua vita.

Dodge Charger: uno dei soli 528 esemplari realizzati con specifici optional

Come visibile nelle foto, la carrozzeria sembra non avere graffi o ammaccature. Naturalmente, alcuni segni di invecchiamento ci sono ma a parte questo è un’auto che può essere guidata senza problemi dopo aver pagato 29.500 dollari (27.294 euro).

Questa Charger del ‘67 vanta la radio di fabbrica (anche se non funzionante), degli alzacristalli elettrici e varie altre caratteristiche tutte funzionanti. L’annuncio riporta che la muscle car presenta una trasmissione funzionante, una buona frenata e nessun rumore insolito proveniente dal motore.

Ciò che distingue questa Dodge Charger dagli altri esemplari presenti online è che è uno dei soli 528 esemplari costruiti con una serie di optional molto interessanti. Questi includono motore 440 V8, cambio automatico a 3 velocità, aria condizionata installata in fabbrica, servosterzo e alzacristalli elettrici. In questo momento, la vettura si trova a Spartanburg, in California.