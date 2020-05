Ralf Schumacher: “Se Vettel vuole vincere, deve continuare con la Ferrari”

Ralf Schumacher, ex pilota di Formula 1, ritiene che Sebastian Vettel e la Ferrari dovrebbero continuare insieme fino almeno alla fine della stagione 2021 per combattere per il campionato. Schumacher ha spiegato che il rapporto tra Ferrari e Vettel è vantaggioso per entrambe le parti. Per questo motivo, ritiene che ciò dovrebbe continuare fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento tecnico del 2022.

Il fratello di Michael Schumacher ritiene che la scarsa performance di Vettel nel 2019 sia dovuta a un elevato livello di domanda. Per questo motivo, crede che ‘Seb’ potrebbe lasciare la Ferrari in cerca di un posto che gli dia più tranquillità. Ad esempio, Bernie Ecclestone ha incoraggiato Vettel a firmare con la McLaren. “Il fatto che Vettel continui con la Ferrari nel 2021 è l’opzione migliore per entrambi. Sebastian ha avuto una brutta stagione l’anno scorso a causa di aspettative così elevate. Se vuole concentrarsi sul lungo termine, deve lasciare la Ferrari”, ha detto al canale tedesco Sky. Sport.

Ferrari e Vettel stanno già lavorando per raggiungere un accordo per un nuovo contratto per il tedesco. Per ora, il quattro volte campione ha già respinto una prima offerta da parte degli italiani. Quelli di Maranello hanno già lanciato una controfferta alle richieste del tedesco: contratto pluriennale, ma salario ridotto. Secondo Schumacher, se Vettel vuole vincere nel 2021, deve continuare alla Ferrari: “Ma se vuole competere per le vittorie di quest’anno e di quelle successive, non ci sono altre alternative . In tal caso, i soldi devono tornare alla sua mente”.

Ralf pensa che la Ferrari voglia mantenere Vettel al suo posto nonostante alcune delusioni negli ultimi anni: “Per la Ferrari, perdere qualcuno come Sebastian Vettel non è facile . È un pilota molto esperto e anche questa è una competizione per Campionato costruttori. Quindi devono essere d’accordo. ”

Molte voci suggeriscono che se Vettel deciderà di dire addio a Maranello ci sono tre candidati per sostituirlo: Daniel Ricciardo, Carlos Sainz e Antonio Giovinazzi. Schumacher non vede alcun motivo per spezzare la coppia Sebastian Vettel – Charles Leclerc: ” Penso che al momento non ci sia una coppia di piloti migliore di quella della Ferrari ” , ha detto Ralf Schumacher per finire.

